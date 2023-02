Cunk on Earth: su Netflix l’esilarante mockumentary con Diane Morgan

Cunk on Earth è arrivato anche in Italia: la serie in cinque episodi trasmessa l’anno scorso sulla BBC è comparsa a sorpresa su Netflix il 1 febbraio.

Protagonista di Cunk on Earth è Philomena Cunk, interpretata da Diane Morgan, che il pubblico italiano conosce anche per la sua partecipazione ad After Life. Philomena è una opinionista e intervistatrice ottusa e piuttosto ignorante, che ha fatto la sua comparsa per la prima volta regolarmente in spezzoni di Charlie Brooker’s Weekly Wipe (2013-2015). Nel 2018 il suo debutto nella miniserie mockumentary Cunk on Britain su BBC Two, e nel 2019 nella serie di corti Cunk and Other Humans sempre su BBC Two. Durante la pandemia, ha partecipato a un episodio speciale di Weekly Wipe intitolato “Antiviral Wipe” nel 2020. In questi mesi le sue surreali interviste hanno spopolato sui social (chi di noi non ha visto qualche spezzone su Instagram o TikTok negli ultimi mesi?).

Cunk on Earth è andato in onda sulla BBC nel settembre del 2022 ed è suddiviso in cinque episodi, sempre in stile mockumentary (cioè un finto documentario) nei quali Philomena Cunk racconta la storia dell’umanità… a modo suo.

Ecco i contenuti dei cinque episodi: