La HBO ha confermato quello che si sospettava da tempo, e cioè che la dodicesima stagione di Curb Your Enthusiasm sarà l’ultima. Stavolta per davvero.

La serie con Larry David tornerà il 4 febbraio su HBO e in streaming su Max, e il finale di serie – dopo 10 episodi – andrà in onda il 7 aprile.

Alcuni mesi fa, durante le riprese, si era diffusa la voce (poi smentita) che la dodicesima stagione sarebbe stata l’ultima, dopo che due produttori avevano pubblicato messaggi di addio sui social. Lo sceneggiatore Jon Hayman aveva addirittura scritto un tweet (poi cancellato) che indicava che avevano girato “l’ultima scena dell’ultimo episodio della stagione finale”.

La serie ha fatto il suo debutto nel 2000, andando in onda per otto stagioni fino al 2011, quando si è presa una pausa. La HBO disse a Larry David che sarebbe potuto tornare quando voleva, e così sei anni dopo, nel 2017, è andata in onda la nona stagione, seguita dalla decima e dall’undicesima negli anni a venire.

“Con la fine di Curb, avrò ora la possibilità di liberarmi del personaggio di Larry David, e diventare finalmente la persona che Dio ha sempre voluto fossi: riflessiva, gentile, attenta… l’essere umano cortese che ero prima di essere trascinato a interpretare questa figura maligna,” ha dichiarato Larry David. “E quindi, addio Larry David. La tua misantropia non ci mancherà. E per chi volesse rimanere in contatto con me, mi trovate a Medici Senza Frontiere”.

Nel corso di 12 stagioni, Curb Your Enthusiasm ha ricevuto 51 nomination ai Primetime Emmy, tra cui 10 come miglior comedy, e ha vinto due Emmy per la regia e la miglior comedy nel 2003, più uno per il montaggio nel 2012.

Larry David è creatore e protagonista dello show che non ha uno script e in cui il cast e le guest star improvvisano seguendo la narrazione ideata a grandi linee.