A differenza di quanto anticipato dal produttore Jon Hayman la stagione 12 di Curb Your Enthusiasm sembra non sarà l’ultima.

il produttore esecutivo Jeff Schaffer ha parlato con Deadline e ha detto che non è necessariamente così, aggiungendo che la troupe, incluso lo stesso Larry David, termina ogni stagione con l’aspettativa che la serie possa continuare o meno:

I report sulla nostra fine sono stati molto esagerati. Abbiamo letteralmente appena finito di girare la scorsa settimana. Quindi, sì, per ora abbiamo finito. La mia prima stagione è stata la quinta stagione. E sai come si chiamava l’episodio finale di quella stagione? “The End”. Non ironicamente. Era 15 anni fa. Quindi ogni stagione è l’ultima stagione. È così da sempre. Larry ha messo tutte le idee che gli piacciono nella stagione. È l’unico che pensa che non avrà mai un’altra buona idea. Quindi, ovviamente, ha finito per un po’. Ma sai, di solito esce a Los Angeles e poi gli vengono altre idee. Quindi siamo nello stesso punto in cui siamo sempre. È tutto come al solito.

Negli episodi ritornerà Larry David nel ruolo di se stesso, e nel cast delle puntate inedite c’è spazio poi per Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn, e Ted Danson.

Per ora non è ancora stato annunciato il ritorno dello show e bisognerà attendere per scoprire anche la data della première della dodicesima stagione.

In precedenza sono trascorsi persino sei anni tra una stagione e l’altra, come accaduto con l’ottava e la nona.

L’undicesima è andata in onda sugli schermi americani a partire dal mese di ottobre 2021 e ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, tra cui quelle come Miglior Comedy e Miglior Attore Guest star in una comedy per l’interpretazione di Bill Hader.

Dal suo debutto, Curb Your Enthusiasm ha registrato 51 nomination agli Emmy.

HBO ha annunciato nel mese di agosto il rinnovo di Curb Your Enthusiasm per la dodicesima stagione. Larry David è creatore e protagonista dello show che non ha uno script e in cui il cast e le guest star improvvisano seguendo la narrazione ideata a grandi linee.

Fonte: Deadline