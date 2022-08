La stagione 11 di Curb Your Enthusiasm poteva concludersi con un epilogo definitivo che avrebbe scritto la parola fine per la storia di Larry David.

A rivelarlo è stato il creatore e protagonista della serie in un’intervista a The Hollywood Reporter. Nella puntata diretta da Jeff Schaffer si vede Larry mentre segue un ladro, inciampa e cade nella piscina di un membro del consiglio comunale. La versione originale della sequenza si sarebbe però conclusa con l’annegamento di David che ha spiegato:

So che lo dico sempre, ma ogni stagione è l’ultima. E volevo prepararla come se lo fosse. Quindi Larry continuava a cadere in quella piscina senza la recinzione e sbatteva la testa. Abbiamo realmente girato una scena in cui, dopo essere caduto, vediamo la piscina con solo la busta mentre galleggia al centro e forse una bolla. L’abbiamo girata come se fosse stata l’ultima scena in assoluto. Ho dovuto almeno preparare per il suo arrivo.