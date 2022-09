Daredevil: Born Again, Charlie Cox vorrebbe un cameo di Tom Hiddleston

Charlie Cox sarà il protagonista di Daredevil: Born Again e l’attore ha rivelato che vorrebbe un cameo speciale nella serie: quello di Tom Hiddleston.

L’interprete di Matt Murdock ha raccontato a The Hollywood Reporter:

Ho lavorato con Tatiana Maslany in She-Hulk: è incredibile e ci siamo divertiti così tanto insieme. Ho amato lavorare con lei. Sarebbe fantastico se potesse ricambiare il favore. Solo quello, sarebbe meraviglioso.

Charlie ha quindi aggiunto:

Tom Hiddleston è uno dei miei migliori amici. Non so se i nostri mondi si uniranno mai, ma sarebbe grandioso se realizzasse in qualche modo un piccolo cameo. Potrebbe semplicemente apparire con un tesseract e poi sparire di nuovo.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

L’attore britannico Tom Hiddleston, invece, sarà prossimamente protagonista della seconda stagione della serie Loki, che avrà un collegamento con il prossimo film degli Avengers.

Che ne pensate? Vorreste vedere Tom Hiddleston in Daredevil: Born Again? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter