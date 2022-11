Daredevil: Born Again, Deborah Ann Woll vorrebbe un ritorno di Karen Page perché ha “dei conti in sospeso”

Deborah Ann Woll è tornata a parlare della possibilità di riprendere il ruolo di Karen Page nella nuova serie Daredevil: Born Again.

L’attrice ha ammesso in una recente intervista:

Non direi di no, in parte perché la serie della Marvel mi sembra come se mi abbia lasciato un conto in sospeso, visto che siamo stati cancellati quando pensavamo saremmo tornati con altre puntate. C’è una parte di me che ha pensato ‘Avevo delle cose in più da dire su Karen’ e provavo la sensazione di essere a metà di quella storia.

Rispondendo alle domande di ScreenRant, inoltre, Woll ha spiegato:

Con True Blood, con tutti i suoi alti e bassi, e trionfi e difetti, abbiamo potuto concludere la storia. Sapevo che avremmo chiuso la serie e potevo dire addio a tutti. Ho rubato qualcosa dal set. Non ho potuto rubare nulla dal set di Daredevil! Non ho potuto salutare la mia troupe perché pensavamo tutti saremmo tornati indietro. Quindi è qualcosa che vorrei realmente riavere, anche se ovviamente non potrei riavere tutto.

Per ora Marvel e Disney+ non hanno confermato altri nomi nel cast di Daredevil: Born Again oltre a quelli di Charlie Cox, interprete di Matt Murdock, e Vincent D’Onofrio, che ha il ruolo di Kingpin/Wilson Fisk.

Le puntate arriveranno sulla piattaforma di streaming nella primavera del 2024.

Fonte: ScreenRant