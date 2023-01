Daredevil: Born Again, Nikki M. James nel cast della serie

Il cast di Daredevil: Born Again, il nuovo progetto Marvel, si è arricchito con l’arrivo dell’attrice Nikki M. James.

La star di Broadway, recentementre tra i protagonisti di The Book of Mormon, ha ottenuto un ruolo di cui non sono stati svegliati i dettagli.

Marvel, come prevedibile, non ha commentato la notizia del coinvolgimento di James e bisognerà attendere prima di scoprire quale personaggio interpreterà nello show targato Disney+.

Nikki ha recitato recentemente anche nello spettacolo teatrale Suffs e nel film Spooler Alert. Per il piccolo schermo l’attrice ha lavorato a Scissione, Proven Innocent e Braindead.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show con star Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Daredevil grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di Daredevil: Born Again di Nikki M. James? Che personaggio interpreterà?

Fonte: Deadline