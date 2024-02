Le riprese di Daredevil: Born Again sono al momento in corso, e nella giornata di oggi il set è stato messo in sicurezza.

Come potete vedere nei post Twitter qui sotto, la troupe ha messo in sicurezza il set con dei teli neri, per impedire l’uscita di nuove foto riguardanti Daredevil: Born Again. Non sappiamo quindi se verranno riportate nuove foto nei prossimi giorni.

'DAREDEVIL: BORN AGAIN' filming today. Looks like they are increasing security on set now 👀 pic.twitter.com/TTv3wGFSBg — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 5, 2024

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

