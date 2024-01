Le riprese di Daredevil: Born Again sono cominciate questa settimana e Charlie Cox, Elden Henson e Deborah Ann Woll sono al centro di un video dal set.

I tre attori hanno ripreso i propri ruoli della serie Netflix, e si possono vedere camminare sorridendo su un marciapiede.

🎥 | Matt, Karen and Foggy together filming for 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. pic.twitter.com/EGCEoqqjl3 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) January 27, 2024

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

