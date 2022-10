Daredevil: Charlie Cox parla delle differenze tra Marvel Studios e Netflix

Charlie Cox è tornato a indossare i panni di Daredevil prima in Spider-Man: No Way Home e poi in She-Hulk: Attorney at Law.

Recentemente intervistato da Variety, l’attore ha paragonato il Daredevil di Netflix con quello dei Marvel Studios:

Non abbiamo mai avuto l’opportunità di esplorare la leggerezza che c’è nei fumetti. Ovviamente Daredevil funziona meglio come spettacolo rivolto a un pubblico più maturo, ma anche la vita molto seria ha dei momenti comici. Ho sentito che questa era davvero una buona opportunità per mettere Daredevil in un mondo in cui c’è molto più divertimento, è molto più spensierato, ironico.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi e l’attore ha svelato inoltre che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

E voi quale dei Daredevil di Charlie Cox preferite? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book