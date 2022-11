Daredevil poteva apparire nel season finale di Ms. Marvel?

Daredevil è tornato in azione nella serie She-Hulk, ma i fan della Marvel avrebbero forse potuto vederlo ancora prima, in occasione del season finale di Ms. Marvel.

Natasha Gerasimova, production designer dello show con star Iman Vellani, ha infatti aggiornato il suo portfolio online condividendo delle immagini. Tra i contenuti pubblicati c’è anche uno scatto in cui appaiono i materiali appesi al muro del Dipartimento del Controllo dei Danni in cui si vedono tutti i dettagli riguardanti gli eroi, i vigilanti e i villain che stanno tenendo sotto controllo, svelando così la presenza di una foto di Daredevil, poi rimossa dalle immagini presenti nelle puntate.

Set photos from #MsMarvel show that Damage Control has a file on #Daredevil! pic.twitter.com/cGkG4id6jW — Daredevil: Born Again Updates (@DDBAupdates) November 9, 2022

I fan hanno quindi ipotizzato che fosse prevista la presenza di Matt Murdock nella serie prima di decidere di mostrarne il ritorno sugli schermi nel progetto con star Tatiana Maslany.

L’attore sarà prossimamente protagonista di Daredevil: Born Again, nel cui cast ci sarà anche Vincent D’Onofrio. I responsabili di Disney+, per ora, non hanno svelato alcun dettaglio riguardante gli eventi che verranno proposti nelle puntate che debutteranno in streaming nella primavera 2024. La serie sarà composta da 18 episodi. Charlie Cox, recentemente, ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

I Marvel Studios, per ora, non hanno rinnovato la serie Ms. Marvel per una seconda stagione e bisognerà quindi attendere i progetti cinematografici per rivedere in azione la giovane supereroina.

Che ne pensate della possibilità che Daredevil facesse parte dei progetti per Ms. Marvel?

