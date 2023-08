David Jacobs, il creatore di Dallas, è morto all’età di 84 anni nella giornata di domenica dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer.

Lo sceneggiatore aveva ideato anche lo spinoff Knots Landing, conosciuto in Italia come California. Le due soap opera sono andate in onda per un totale di oltre 700 episodi.

Dallas era andata in onda a partire dal 1978 fino al 1991, ritornando poi sugli schermi con un reboot trasmesso dal 2012 al 2014.

Lo spinoff California aveva invece debuttato nel 1979, andando in onda per 14 stagioni.

Tra gli altri show di cui è stato creatore e produttore ci sono poi Paradise, Four Corners, Family, Dallas: The Early Years, Kingston: Confidential e Bodies of Evidence.

David Jacobs era nato il 12 agosto 1939 a Baltimora e aveva completato i suoi studi con un master in Storia dell’arte ottenuto all’Hunter College di New York.

Lo sceneggiatore aveva firmato anche numerosi libri come Master Painters of the Renaissance e Chaplin, the Movies and Charlie.

In carriera Jacobs ha scritto inoltre per riviste come Newsweek, Esquire, Holiday e il New York Times Magazine.

Fonte: Variety