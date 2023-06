Katie Holmes, secondo lo showrunner della serie, ha rifiutato la prima versione del finale di Dawson’s Creek.

Tra le pagine del libro Freaks, Gleeks, and Dawson’s Creek: How 7 Teen Shows Transformed Television scritto da Thea Glassman, si svela infatti che Joey avrebbe dovuto scegliere il personaggio interpretato da James Van Der Beek.

Kevin Williamson ha ammesso in passato:

Ero un grande sostenitore della coppia formata da Dawson e Joey. Doveva sempre essere la loro quella finale. Non mi importa quanto sia diventata romantica la situazione tra Joey e Pacey. Per me avrebbe sempre dovuto essere Dawson e Joey. Fino a quando ho iniziato a scriverlo. E poi, una volta cominciato, ho persino scritto il finale con Dawson e Joey insieme.