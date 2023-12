La National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) ha annunciato i vincitori della 50ª edizione dei Daytime Emmy Awards durante una cerimonia in presenza, condotta da Kevin Frazier e Nischelle Turner di Entertainment Tonight (il cui programma ha vinto il premio per la migliore serie di notizie di intrattenimento), andata in onda sulla CBS e trasmessa in streaming su Paramount+. La cerimonia, originariamente prevista per il 17 giugno, è stata rinviata a causa dello sciopero della Writers Guild. Durante l’evento, il presidente della NATAS Terry Reilly ha sottolineato che si trattava del primo grande spettacolo di premiazione dopo gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, terminati rispettivamente a settembre e novembre.

Passando ai premi, è stata la soap opera General Hospital della ABC a fare incetta di premi per un totale di sei Emmy, tra cui quello per la migliore serie drammatica trasmessa in orario diurno. Il Kelly Clarkson Show ha vinto il suo secondo Daytime Emmy consecutivo per best daytime talk series e la Clarkson ha vinto il premio come migliore conduttrice

Lo show si è aperto con un tributo alla star di General Hospital Sonya Eddy, morta a dicembre. La Eddy ha anche vinto un Daytime Emmy postumo come miglior attrice non protagonista. La cerimonia ha anche reso omaggio alla star di General Hospital, vincitrice di un Daytime Emmy, Tyler Christopher, morto a ottobre.

Oltre a Eddy, tre interpreti di General Hospital hanno ricevuto premi per la recitazione: Robert Gossett (attore non protagonista), Eden McCoy (young performer) e Alley Mills (guest performer). Thorsten Kaye e Jacqueline MacInnes di Beautiful hanno vinto ai Daytime Emmy rispettivamente come miglior attore e attrice.

La cerimonia, tenutasi al Westin Bonaventure di Los Angeles, ha visto anche Susan Lucci ricevere un premio alla carriera per il suo leggendario ruolo di Erica Kane in All My Children della ABC, ruolo che ha interpretato dal 1970 fino alla cancellazione della fiction nel 2011. La Lucci ha ricevuto 21 nomination ai Daytime Emmy come attrice protagonista in una serie drammatica diurna, vincendo una volta nel 1999 dopo la sua 19a nomination.

Fonte: THR