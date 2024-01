L’icona di Star Trek Jonathan Frakes dirigerà Deathlands, serie tv in 10 episodi adattamento della serie di romanzi omonimi di fine anni ’80.

La serie sarà prodotta dalla NextCypher di Jeff Garzik e le riprese inizieranno questa primavere a Sofia, in Bulgaria. Mark A. Altman (Pandora, Agent X) vestirà il ruolo di showrunner e produttore esecutivo.

Alla regia troveremo appunto Jonathan Frakes, conosciuto per il suo ruolo come Comandante William Riker in Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Picard e molti altri film di Star Trek. Racconta l’attore/regista a proposito del progetto:

Una delle cose che trovo così coinvolgenti riguardo a Deathlands è che si tratta di una serie incentrata sulla speranza e sulla possibilità di costruire un mondo migliore. Sono entusiasta dell’opportunità di portare questa serie, che unisce azione di livello cinematografico e personaggi avvincenti, al pubblico mondiale.

Deathlands è una serie di romanzi pubblicata a partire dal 1986 inizialmente scritti da James Axler a cui poi si è aggiunto Jack Adrian. La serie è ambientata in un mondo post-apocalittico, 100 anni dopo una guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia, e segue le vicende di un uomo, Ryan Cawdor, e di una banda di sopravvissuti.

