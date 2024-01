In occasione di una conferenza a scopo benefico organizzata da TrekTalks 3, Jonathan Frakes, Jeri Ryan, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Michael Dorn, Todd Stashwick, Ashlei Sharpe Chestnut e il creatore della serie Terry Matalas hanno parlato della terza stagione di Star Trek: Picard.

In tale occasione, Frakes ha spiegato perché la scena finale in cui i protagonisti giocano a poker (un richiamo a Star Trek: The Next Generation) sia così toccante:

La scena di poker è stata così risonante perché ovviamente ha ricordato alla gente della fine di Next Generation, ma il motivo per cui è stata così efficace è che Terry ci ha dato occasione di improvvisare, cosa che non avevamo mai fatto. Ha trascorso tanto tempo con molte cineprese con noi che giocavamo a poker e ci prendevamo in giro a vicenda. Ci siamo rilassati sempre di più e molte di quelle azioni sono finite nel montaggio finale. Ed è per questo che, in quanto fan, abbiamo pensato: “Oddio, sono miei amici!”. È stato perché Terry ci ha dato il permesso di varcare il limite in modo che Data e Brent giocassero entrambi a poker. È stato veramente brillante e di grande effetto.

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

