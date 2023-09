Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Patrick Stewart, nella sua nuova autobiografia, ha rivelato la scena finale con cui avrebbe dovuto concludersi la serie Star Trek: Picard, ma che non è mai stata girata.

Tra le pagine di Making It So l’attore ha infatti spiegato che negli ultimi minuti dello show si sarebbe mostrato Jean-Luc nella sua vigna, con accanto il suo cane, quando una voce femminile lo chiama per dirgli che è pronta la cena. L’identità della moglie di Picard non sarebbe stata rivelata, ma a dare voce al personaggio sarebbe stata Sunny Ozell, la consorte dell’attore. Jean-Luc si sarebbe girato e avrebbe detto al cane che era il momento di andare, avviandosi per andare a casa.

La scena, tuttavia, non è mai stata girata. Patrick ha ammesso:

In un certo senso è colpa mia. L’ultimo giorno delle riprese della stagione 3 era pieno di cose da fare e, dopo 8 ore, mi sono reso conto che avremmo dovuto lavorare 14 o 16 ore. Brutale. E avevo un volo prenotato per New York la mattina presto. Quindi ho fatto un suggerimento al team della produzione. Ho detto: ‘Guardate, la scena con il cane non richiederà molto tempo da girare, ma ci vorranno ore per sistemare le luci, lo schermo verde e tutto il resto. Non abbiamo quelle ore. Non facciamola oggi. Posso tornare quando volete e farla. Solo io e il cane.

Stewart ha aggiunto:

Il team della produzione era grato e sollevato. E mi hanno assicurato che si sarebbero occupati della scena finale dopo il mio ritorno a New York. Ma non mi hanno mai chiamato. Quando ho fatto un paio di domande continuavo a non ricevere risposte. Finalmente qualcuno mi ha detto: ‘Lo studio non vuole farla: è troppo costosa e pensa che non sia necessaria’. Non necessaria? Pensavo fosse cruciale per completare l’arco narrativo di Picard. Ma è andata così: la serie tv è finita con un brindisi, che è un saluto caloroso ed emozionante al mio equipaggio Starfleet preferito. In ogni caso sapete quale era il mio intento originale.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che non sia stata girata la scena finale di Star Trek: Picard?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook