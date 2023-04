Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Star Trek: Picard si è conclusa con la messa in onda dell’episodio finale sugli schermi americani della puntata intitolata The Last Generation che contiene anche un cameo della serie originale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto mostrato nell’epilogo dello show.

Il finale mostra Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) e il suo equipaggio mentre cercano di salvare la Starfleet da una nuova invasione Borg che ha messo a rischio anche la Terra. L’episodio si apre in mezzo a un duro scontro e, nel momento più difficile, si sente a sorpresa una voce che rassicura la flotta: quella del presidente della Federazione, Anton Chekov.

I fan dello show cult hanno riconosciuto la voce dell’attore ottantasettenne Walter Koenig, interprete di Pavel Chekov, di cui il presidente sembra essere un discendente.

La scelta di chiamare il personaggio Anton, secondo ComicBook, sarebbe inoltre un omaggio ad Anton Yelchin che ha interpretato Chekov nei film di J.J. Abrams prima di morire in un incidente nel 2016.

Che ne pensate del cameo inserito nel finale di Star Trek: Picard legato alla serie originale?

Fonte: ComicBook



