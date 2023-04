Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sugli schermi americani è andato in onda il finale di Star Trek: Picard e il cast ha rivelato che sul set si è improvvisato per ben 45 minuti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accade nell’epilogo della storia.

Senza rivelare troppi spoiler, nello show si vedono i protagonisti di The Next Generation che si ritrovano nel bar di Guinan per un drink e lì parlano, ridono e sono se stessi senza preoccupazioni.

Lo showrunner Terry Matalas ha ora svelato che quei momenti sono frutto di un’improvvisazione da parte del cast.

L’ultima inquadratura mostra inoltre una partita a poker, rispecchiando quanto accaduto nell’ultimo episodio di Star Trek: The Next Generation. Terry ha spiegato:

Sono pazzi in quel cast. Ogni volta che dici cut, lo urli, e loro sono lì cantano, ballano, scherzano, chiacchierano e si divertono. Stanno facendo tutte le cose che ti dicono di fare.

Lo showrunner ha aggiunto:

Questo non è un set cinematografico in cui ha il tempo per lasciarglielo fare; è televisione. Pensi, dobbiamo andare. Tranne in quella scena. Li ho lasciati improvvisare per 45 minuti e ho lasciato andare la telecamera, li ho lasciati giocare a poker perché volevo che gli spettatori capissero realmente cosa vuol dire trascorrere del tempo con questi attori, Sentire realmente le battute e i sorrisi genuini, il cameratismo esistente tra questi attori, cosa vuol dire essere in loro presenza. Sono realmente come tutti voi nella vita reale.

I fan di Star Trek presto potrebbero inoltre ricevere un regalo davvero speciale legato a quella scena finale:

Penso che nei Blu-Ray si vedrà la versione estesa.

Matalas ha inoltre spiegato come è stata ideata l’ultima battuta della serie:

Non l’ho scritta. Cindy Appel l’ha scritta. Ed è stato difficile. Ci siamo seduti in una stanza… Eravamo seduti lì e abbiamo pensato: ‘Ragazzi non riusciremo mai a battere ‘Tutte le buone cose…’, ma proviamoci. E Cindy si è avvicinata a quella battuta. ‘Le stelle sono sempre state in mio favore’ è probabilmente la frase più vicina a quella che potevamo ottenere. Sapevo che sarebbe finita con quell’inquadratura e saremmo rimasti con quella scena nei titoli di coda, quindi c’era il bisogno di qualcosa.

Che ne pensate del fatto che la scena finale di Star Trek: Picard sia frutto dell’improvvisazione?

Potete trovare tutte le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: /Film

