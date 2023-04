Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Tra poche ore andrà in onda l’episodio finale della serie Star Trek: Picard e il promo anticipa qualche dettaglio della conclusione di una storia iniziata oltre 30 anni fa con The Next Generation.

Nell’ultima stagione dello show con Patrick Stewart sono infatti tornati in scena i personaggi interpretati da Jonathan Frakes, LeVar Burton, Brent Spiner, Michael Dorn, Marina Sirtis, e Gates McFadden.

What began over 35 years ago ends this Thursday on the series finale of #StarTrekPicard. pic.twitter.com/THwgZ7bO6F — Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) April 18, 2023

Nel filmato si può vedere l’Enterprise-D che viene danneggiata mentre affronta la Starfleet con l’obiettivo di eliminare ogni possibile legame con i Borg. Il segnale, tuttavia, è trasmesso da Jack, il figlio di Picard, situazione che rende le scelte del protagonista davvero complicate.

La sinossi della puntata, intitolata The Last Generation, anticipa:

Jean-Luc Picard e diverse generazioni di equipaggi, vecchi e nuovi, lottano insieme per salvare la galassia dalla più grande minaccia che abbiano mai affrontato mentre la saga di Star Trek: The Next Generation arriva a un’elettrizzante, epica, conclusione.

