Paramount+ ha annunciato il via libera alla produzione del film Star Trek: Section 31 con protagonista Michelle Yeoh.

L’attrice premio Oscar riprenderà il ruolo dell’imperatrice Philippa Georgiou, personaggio che ha debuttato nella serie Star Trek: Discovery.

Nel progetto la protagonista si unirà a una divisione segreta della Starfleet che ha il compito di proteggere la United Federation of Planets e affrontare i peccati del passato.

Le riprese inizieranno entro la fine del 2023.

Michelle ha dichiarato in un comunicato:

Sono incredibilmente elettrizzata nel ritornare alla mia famiglia di Star Trek e al ruolo che ho amato così a lungo. Section 31 è un progetto a cui ho tenuto molto fin da quando ho iniziato il percorso rappresentato dall’interpretare Philippa, all’epoca in cui è iniziata questa epoca d’oro di Star Trek. Vederla finalmente ottenere il suo momento è un sogno che si realizza in un anno che mi ha dimostrato l’incredibile potere di non rinunciare mai ai propri sogni. Non vediamo l’ora di condividere quello che vi aspetta e, fino a quel momento, lunga vita e prosperità (a meno che l’imperatrice Georgiou non dichiari il contrario).