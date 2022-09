La gran parte delle piattaforme di streaming punta sulla combinazione vincente tra serie e film per convincerci a restare il più a lungo possibile al suo interno. Si salta da un prodotto all’altro molto volentieri, ma quando capita la serie giusta ecco che questa diventa totalizzante per molte stagioni. E in effetti non c’è niente di meglio che guardare episodio dopo episodio le vicende dei propri personaggi preferiti. Così anche le serie da vedere su Paramount+ metteranno a dura prova il vostro tempo libero. Per ora i prodotti originali sono ancora pochi, ma vengono compensati dal catalogo del network Showtime e dai molti classici presenti.

Vi proponiamo così di seguito una agile e comoda lista per andare sul sicuro nelle serie da vedere su Paramount Plus e, passando meno tempo a scegliere, risparmiare quei minuti essenziali per potersi permettere “solo un altro episodio”.

Billions

Consigliato a chi non è un lupo di wall street e vuole decidere se diventarlo

Damian Lewis e Paul Giamatti in una sfida senza esclusione di colpi tra giustizia e alta finanza. Uno è un ricchissimo amministratore delegato di un fondo di investimento che piega le leggi per ottenere ciò che vuole. L’altro è un procuratore che cercherà in ogni modo di fermarlo. Ispirato a una storia vera, Billions mette in scena con i suoi personaggi e con gli enormi palazzi lucenti uno spettacolo imperdibile.

Circeo

Consigliato a chi si interessa delle storie criminali italiane

Greta Scarano è la star della serie sul massacro del Circeo. Il caso di cronaca e giudiziario che cambiò l’Italia. La serie è una produzione originale Paramount Plus ed è diretta da Andrea Molaioli. Dopo le polemiche del film La scuola cattolica, si ritorna a trattare lo stesso tema concentrandosi soprattutto sull’impatto che ha avuto sulle lotte femminili e sulla società.

Dexter

Consigliato a chi non sa decidersi tra la giustizia e il sangue

Michael C. Hall è Dexter Morgan, un tecnico della polizia scientifica di Miami di giorno, un serial killer di criminali di notte. Due modi di operare e due morali in lotta che spiazzano e coinvolgono con ironia. La serie cult ha accompagnato con le sue stagioni un periodo di profondi cambiamenti nella televisione. Ha visto di recente, nel 2021, una mini serie sequel, Dexter: New Blood, sempre da vedere su Paramount Plus.

Halo

Consigliato agli appassionati di videogiochi

Certo, Halo è puro intrattenimento televisivo senza troppe pretese. Ma quanto abbiamo dovuto aspettare per vedere una trasposizione in live action dell’omonimo videogioco? Dopo anni di tentativi (addirittura ci provò Peter Jackson) e di progetti scartati, poter vedere questa versione è a dir poco un evento. Gli appassionati di fantascienza action o del videogioco troveranno pane per i loro commenti.

Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles

Consigliato a chi ogni tanto ha bisogno di un po’ di cinema alla Michel Gondry

Basterebbe la presenza di Jim Carrey per convincere a guardare la serie. Interpreta mr. Pickles, ovvero Jeff Piccirillo, entertainer della tv per ragazzi, adorato da chiunque ma in un lungo e inesorabile crollo. Un gioiellino purtroppo cancellato alla seconda stagione, che regala però vette di regia tra cui uno dei piani sequenza più sorprendenti di sempre.

The Loudest Voice

Consigliato a chi ancora non crede nel devastante potere dei media

Ricordate Bombshell? Il film con Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman che raccontava lo scandalo di Roger Ailes? The Loudest Voice racconta la stessa storia, ma con la possibilità di approfondimento di una serie TV. Sesso e potere dentro il mondo dei media, l’influenza delle televisioni nel raccontare la verità e nel controllare le storie, gli effetti che il Me Too ha avuto su questo mondo e non solo: Russell Crowe e Naomi Watts regalano due performance sopraffine.

The Offer

Consigliato a chi ama il Padrino, ma non ne conosce la storia

Ebbene sì, “The Offer” si riferisce esattamente a quello che state pensando. L’offerta che non potete rifiutare. Questa serie originale Paramount Plus racconta l’incredibile odissea dietro alla produzione di Il Padrino. Seguiremo Francis Ford Coppola (Dan Fogler), Marlon Brando gli altri nelle fatiche e negli incontri dietro le quinte mentre la storia del cinema si apprestava a cambiare per sempre. Tra nostalgia e storia, una serie sorprendentemente appassionante.

South Park

Consigliato a chi non ha peli sulla lingua

Nelle sue vette migliori South Park è una satira pungente, a volte addirittura devastante. Anche quando funziona meno è una medicina contro le ipocrisie della società e condivide la stessa potenza profetica dei Simpson. I creatori Matt Stone e Grey Parker non risparmiano nessuno, non evitano le controversie ci si buttano a capofitto. Una visione imperdibile su Parmount Plus.

Star Trek

Consigliato a chi ha ancora la voglia di stupirsi

Una delle serie simbolo di tutte le serie TV: Star Trek. Non si può avere Paramount Plus e non dare un’occhiata all’incredibile raccolta dedicata all’esplorazione dello spazio come ultima frontiera. Tra le produzioni esclusive per la piattaforma figura Star Trek: Strange New Worlds, spin off di Discovery.

I segreti di Twin Peaks

Consigliato a chi vuole la serie con più atmosfera (e follia) di sempre

Capolavoro assoluto di David Lynch. I segreti di Twin Peaks è la serie che cambiò le regole della televisione. Un giallo: “chi ha ucciso Laura Palmer?” E un’opera totalmente di Lynch: misticismo, sogni, surrealismo. L’incontro tra le due cose accompagna lo spettatore trasformandosi sotto i suoi occhi. Inizia come una sitcom ambientata in una tranquilla cittadina di montagna, finisce come un incubo ad occhi aperti. Al termine della visione si possono dimenticare i dettagli, ma quell’atmosfera e quell’iconica sigla resteranno sempre con voi.

Trovate tutte le informazioni e le notizie su Paramount+ nella nostra sezione.