I fan di Desperate Housewives potranno vedere di nuovo insieme Teri Hatcher e James Denton grazie alla serie Fantasy Island, targata Fox.

Nella puntata dello show che andrà in onda lunedì le due star appariranno nel ruolo di Dolly e Dutch, una coppia in visita sull’isola che sta cercando di capire come trascorrere il prossimo capitolo della propria vita. Quello che troveranno è una serie di sfide, tra cui una specie di show in cui ricevi si viene punito per ogni risposta sbagliata, per mettere a prova i limiti del proprio rapporto.

In un video si può vedere un breve sneak peek che introduce i due personaggi.

can’t wait for Monday’s episode of Fantasy Island!!! Teri and James reunite again!!!! #fantasyisland pic.twitter.com/MRk0J6IZ4P — Jenna (fan account) (@terishatchIing) January 12, 2023

Hatcher e Denton, nello show dedicato alle casalinghe desperate più amate dal pubblico televisivo, avevano il ruolo di Susan Mayer e Mike Delfino. I due attori avevano recentemente recitato insieme anche in occasione del film A Kiss Before Christmas, realizzato nel 2021 per Hallmark Channel.

La serie Fantasy Island, come ricorda il sito TVLine, può contare nel proprio cast anche della presenza di Roselyn Sanchez, apparsa nel finale di Desperate Housewiv es nei panni di Carmen, personaggio poi apparso in Devious Maids.

Che ne pensate della reunion di Desperate Housewives grazie a Fantasy Island?

