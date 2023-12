Il creatore di Detective Monk, Andy Breckman, ha parlato della possibilità che in futuro avvenga un crossover con Psych.

La speranza dei fan è alimentata dal fatto che Shawn Spencer e Burton Guster, nell’ultima stagione di Psych, si trasferiscano da Santa Barbara a San Francisco, dove vive Adrian Monk.

Breckman ha raccontato:

Sono un enorme fan di Psych. So che molte persone stanno chiedendo un crossover ed è una vera sfida perché ho sempre provato la sensazione che Monk esista nel suo universo a parte e unico, e possiamo usare delle regole diverse. Psych si avvicina molto nello spirito, ma è comunque un mondo diverso.

Andy ha però aggiunto:

Dirò mai dire mai. So che abbiamo dei fan che amano in modo eguale entrambi gli show e questo significa molto per noi.