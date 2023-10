Debutterà a dicembre su Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie, il film tv revival di Monk, serie procedurale vincitrice di otto Emmy andata in onda tra il 2022 e il 2009 su USA Network.

EW ha pubblicato le prime immagini della nuova avventura di Adrian Monk, detective molto particolare creato dalla penna di Andy Breckman, che spiega di non aver smesso di pensare a lui negli ultimi dieci anni: “Monk ha fatto parte della mia vita per una dozzina d’anni, ed è il personaggio di cui vado forse maggiormente fiero nella mia carriera. Spero sempre di avere la possibilità di tornare trovarlo, proprio come si va a trovare un vecchio amico”.

L’idea di un revival è nata durante i primi mesi della pandemia, quando la domanda da parte dei fan è cresciuta: “Durante il lockdown, moltissimi mi chiedevano – e penso lo chiedessero anche a Tony Shalhoub – cosa farebbe Monk in questa situazione? Oppure si troverebbe a suo agiovisto, che tutti vivono in una specie di bolla? Tutti mi chiedevano di lui”.

A quel punto è iniziato lo sviluppo di una nuova storia, anche grazie alla disponibilità di Shalhoub di tornare per il corto di Peacock “Mr. Monk Shelters in Place”: “Tony e sua moglie, Brooke Adams, hanno partecipato a questo mini-episodio di 4 minuti dal loro appartamento. Lo ha diretto Brooke, e la NBC lasciò le attrezzature proprio davanti a casa loro”. Il successo del corto ha dato vita a questo film, che riporterà Monk indietro rispetto al finale della serie, che invece aveva dato un senso di chiusura alla sua storia. “La pandemia ha riportato Monk – e me stesso, e molti altri, – in una sorta di loop: si è ritrovato al punto di partenza. Quindi nel film Monk sarà abbastanza in difficoltà, in una sorta di buco emotivo”. Il modo giusto per uscire da questa empasse? Un caso… e la terapia del Dr. Bell (Hector Elizondo). Nel film vedremo anche sua figlia Molly, ora interpretata da Caitlin McGee: quando il suo fidanzato viene ucciso, Monk si dedica completamente alla soluzione del caso.

Tra le sorprese che potranno aspettarsi i fan, anche “due o tre flashback durante la pandemia, in cui vedremo Monk in tuta hazmat”.

Per quanto riguarda il futuro, se il film avrà successo potrebbero essercene altri: “Nonostante il titolo parli di ‘ultimo caso’, non è veramente la fine. Ho un’idea per un sequel, e se le cose andranno bene con questo progetto spero continueremo il nostro viaggio”.

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie debutterà l’8 dicembre su Peacock.