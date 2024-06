Qualche giorno fa, Dick Van Dyke è diventato il più anziano vincitore di sempre di un Daytime Emmy per il suo ruolo di guest star nella serie Il tempo della nostra vita di Peacock. In un’intervista con Variety prima della cerimonia, ha raccontato:

Mi hanno chiamato all’improvviso e la parte mi è piaciuta. Ho interpretato un padre, e nella vita reale sono un bisnonno! Ci siamo divertiti; mia moglie ha interpretato la mia assistente. Io ero su una sedia a rotelle.

Raggiunti i 98 anni, l’attore non ha intenzione di ritirarsi:

Mi piacerebbe fare di nuovo qualcosa di drammatico. A quelli che hanno prodotto lo speciale [Dick Van Dyke: 98 Years of Magic, trasmesso dalla CBS] ho detto: “Mi piacerebbe un ruolo drammatico“. Mi hanno risposto: “Nessuno vuole vederti serio”. Forse posso mettere insieme un piccolo spettacolo che mostri alcuni dei miei lavori drammatici.

Ho lasciato un buon esempio per le giovani generazioni. Credo di avere un effetto positivo sui ragazzi. E posso dire dalla posta che ricevo dai ragazzi che ho avuto un buon effetto. Vogliono emulare questo comportamento. E questo, credo, è il motivo per cui ciò che realizziamo ne vale la pena. Sono felice che il mio impatto sia stato positivo e ne sono perfettamente soddisfatto.

Riflettendo poi sul panorama attuale, dichiara:

Non riesco a pensare a nessun comico in circolazione. Quelli bravi come Jonathan Winters e Robin Williams non ci sono più. Erano sensazionali. Ho sempre amato Peter Sellers. Tutti i più bravi se ne sono andati. Sono rimasto solo.

FONTE: Variety