Dick Van Dyke è diventato il più anziano vincitore di un premio Emmy all’età di 98 anni grazie alla sua interpretazione nella soap opera Il tempo della nostra vita.

L’attore ha conquistato il riconoscimento per la parte dell'”Uomo Misterioso”, ovvero Timothy Robicheaux.

Van Dyke ha battuto la concorrenza nella sua categoria di Linden Ahsby (Cameron in Febbre d’amore), Ashley Jones (Bridget in Beautiful), Alley Mills (Heather in General Hospital) e Guy Pearce (Mike in Neighbours).

L’icona del cinema aveva commentato al suo arrivo alla cerimonia:

Sono il nominato più anziano nella storia. Non riesco a crederci. Ho interpretato uomini anziani per tutta la mia vita. Se avessi saputo che avrei vissuto così a lungo, mi sarei preso maggior cura di me stesso!

Van Dyke ha inoltre spiegato di aver apprezzato moltissimo il tempo trascorso sul set della soap opera, rivelando inoltre:

Ma in una scena in cui ero davvero serio, ho perso il controllo e ho iniziato a ridere, e ho rovinato le riprese. Non sono abituato a essere accigliato.

Norman Lear aveva stabilito un record a 98 anni come produttore esecutivo di Live in Front of a Studio Audience: All in the Family and Good Times. Mentre Betty White aveva stabilito il record nelle categorie dedicate agli attori vincendo a 88 anni il premio come Miglior Guest Star in Saturday Night Live.

Che ne pensate della vittoria di Dick Van Dyke agli Emmy? Siete felici per il record stabilito dall’attore?

