Diego Luna è grato che Andor abbia solo due stagioni: “È importante per la mia salute mentale”

Quando non è il ricercato più importante dell’Impero in Andor su Disney+, Diego Luna si rifugia tornando a teatro. Come ha raccontato in una lunga intervista a Variety, l’attore è cresciuto andandoci con suo padre ed è stata la costante della sua carriera.

“In un certo senso, mi ha mantenuto sano di mente“, ha raccontato l’attore dopo una lunga giornata sul set londinese della seconda stagione di Andor. “Il teatro è un ottimo modo per tornare indietro e mettere i piedi per terra e ricordarti di cosa si tratta“.

Tra la produzione delle prime due stagioni, ha trascorso due mesi su un palcoscenico di Madrid per dirigere “Cada vez nos despedimos major”, un monologo in cui erano presenti solo lui, un musicista e tre lampade. Era molto lontano dai set giganteschi, dalle orde di comparse e dalle aspettative altissime dell’universo di Star Wars. Da adolescente, la sua incursione nel cinema messicano è avvenuta in un’epoca in cui gli attori prestavano i propri vestiti e le proprie auto per la parte.

“Era risaputo che se ti chiedevano di fare cinema, l’ultima cosa da fare era pensare di essere pagati“, ha detto Luna.

Fino a che poi non è arrivato il progetto perfetto e che non richiedeva neanche i suoi effetti personali: Y tu mamá también, il grande classico di Alfonso Cuarón del 2001. Il film ha dato ufficialmente il via alla carriera di Diego Luna.

Luna è tornato per la serie prequel Andor perché sentiva che c’era di più da raccontare su questi personaggi come Cassian che diventano martiri per una causa.

“Quello che fa questo personaggio in ‘Rogue One’ è davvero notevole, e quello che stiamo costruendo mostra cosa deve accadere nella vita di qualcuno per essere disposto a sacrificare tutto“, ha raccontato. “Per me questa è sempre stata una storia in cui le persone che portano il cambiamento, quelle che si possono chiamare eroi, sono solo persone normali che fanno cose straordinarie“.

Andor non sarà un capitolo facile da chiudere. La serie è composta complessivamente da 24 episodi, girati nel corso di una produzione di quasi un anno oltre a vari mesi di post-produzione. Lo scorso ottobre, quando il sesto episodio ha fatto il suo debutto su Disney+, luna stava ancora girando le registrazioni digitali aggiuntive del finale della prima stagione. Le riprese della seconda stagione sono poi iniziate il mese successivo.

“Non c’è tempo per i postumi della sbornia“, ha detto l’attore ridendo. “Ti svegli la mattina dopo e c’è sempre qualcosa da fare“.

“Questa è l’ultima stagione di ‘Andor'”, ha infine aggiunto Luna. “È solo una serie composta da due stagioni, il che è davvero importante per la mia salute mentale. Ma sapendo che questa è la fine, voglio godermela e trarre il meglio da questa esperienza“.

Dopo aver riattaccato il blaster di Cassian, Diego Luna ha detto che intende rallentare un po’ e prendersi un po’ di tempo libero per riprendersi dall’olimpiade mentale che è l’universo di Star Wars.

Poi, forse, sarà il momento di un altro ritorno terapeutico sul palcoscenico. Dice: “C’è un’altra cosa che amo del teatro: si dorme ogni notte nello stesso letto“.

Diego Luna sarà premiato con il Variety Virtuoso Award inaugurale il 4 marzo al Miami Film Festival.

