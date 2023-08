Dinosaur sarà la nuova serie di origine comedy realizzata da Two Brothers Pictures, reduce dal successo di Fleabag e The Tourist, per BBC Three.

Il progetto è stato creato da Matilda Curtis e Ahsley Storrie, impegnata anche come protagonista nel ruolo di Nina, una trentenne autistica la cui vita scivola nel caos quando sua sorella, che considera la propria migliore amica, Evie, si fidanza dopo solo sei settimane dall’incontro con l’uomo che ama e decide che la sorella dovrà essere la sua damigella d’onore.

Storrie ha parlato della serie, composta da sei puntate e le cui riprese sono in corso in Scozia, dicendo:

Sono così entusiasta del fatto che abbiamo iniziato a girare, sono eccitata nel mostrare Glasgow e tutta la sua bellezza magica al mondo!

Curtis ha aggiunto:

Sono elettrizzata che la serie verrà prodotta e con un cast così fantastico. Lavorare agli script con la davvero dotata Ashley Storrie e il brillante team di Two Brothers Pictures è stata una gioia.

Evie sarà interpretata da Kat Ronney, mentre nel cast ci sono anche David Carlyle (It’s a sin), Lorn Macdonald (Bridgerton) e Danny Ahsok (Roadkill).

Tra gli interpreti ci sono anche Greg Hemphill (Still Game), Sabrina Sandhu (Maternal), Ben Rufus Green (The Cockfields), Jim Kitson (King Gary), Sally Howitt (River City), Kate Dickie (Annika) e Sanjeev Kohli (Stonehouse).

