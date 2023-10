Il sito TV Grim Reaper ha condiviso la Top 10 dei titoli più visti su Disney+ nella settimana che si è conclusa il 17 settembre 2023 e i dati premiano i film Pixar.

Alle spalle di Ahsoka che, con 5 puntate, ha raggiunto quota 577 milioni di minuti visti, c’è infatti Red con 95 milioni di minuti.

Nella terza posizione c’è quindi The Mandalorian, con 68 milioni di minuti visti.

La classifica prosegue poi con un altro film Pixar, Luca, Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali, Secret Invasion, Hocus Pocus, Loki, lo speciale Good Chemistry: The Story of Elemental e Andor.

Nielsen Top 10 Disney+ Originals (Shows & Movies), US TV Viewing, week ending 9/17/23

A colpire particolarmente l’attenzione è come i film animati della Pixar, nonostante siano da tempo disponibili in streaming, siano riusciti a mantenere molto alti i propri dati relativi alle visualizzazioni e la presenza limitata dei progetti targati Marvel.

La saga di Star Wars si conferma infatti come in grado di attirare l’attenzione dei fan, mentre nella top 10 non sono presenti film che fanno parte del MCU.

Loki ha infatti potuto contare sull’effetto positivo del debutto della seconda stagione dello show e Secret Invasion è il progetto più recente, e forse tra i titoli che i fan dovevano ancora vedere, realizzato per Disney+.

Marvel sembra comunque consapevole dei problemi che sta affrontando, come dimostrano i tanti cambiamenti avvenuti anche tra le fila di Daredevil: Born Again.

Che ne pensate della presenza dei film Pixar nella top 10 dei titoli più visti su Disney+? Lasciate un commento!

