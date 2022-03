L’arrivo delleprodotte per Netflix suha sollevato i commenti negativi da parte dell’organizzazione Parents Television Council che ha condiviso le sue critiche rivolte alla scelta sostenendo che ““. L’associazione americana formata da genitori sostiene infatti che Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders propongano dei contenuti troppo violenti e adulti rispetto agli altri titoli proposti nel catalogo Disney.

Tim Winter, presidente del Parents Television and Media Council, ha dichiarato in un comunicato:

Per oltre 98 anni, la Walt Disney Company è stato un sinonimo delle parole “Family Friendly” (Adatti alla famiglia), e non riesco a pensare a un’altra società nella storia americana che sia stata costruita sulle spalle – e sui portafogli – dei genitori e delle famiglie. La piattaforma della società Disney Plus si è presentata logicalmente come un servizio di streaming adatto alle famiglie e i genitori si sono fidati della Disney, pensando che offrisse proprio quello. Sembra follemente fuori dal brand per Disney+ aggiungere una programmazione TV-MA e vietata ai minori, apparentemente per aumentare i guadagni degli abbonamenti. Quindi cosa arriverà dopo, aggiungere delle performance dal vivo di striptease a Fantasyland a Disney World?

Disney+ ha comunque già annunciato che migliorerà il suo sistema di controllo che i genitori possono usare per impedire ai minori di accedere a contenuti non considerati appropriati. PTC ha sottolineato che la semplice presenza di contenuti adatti a un pubblico adulto “viola la fiducia delle famiglie e potrebbe allontanarli totalmente”.

L’organizzazione sostiene che non c’è bisogno che Disney+ competa con i contenuti espliciti offerti dalle altre piattaforme di streaming.

Che ne pensate delle critiche rivolte a Disney+ per l’arrivo delle serie Marvel prodotte per Netflix? Lasciate un commento!

Fonte: Variety