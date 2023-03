Disney+ l’uscita delle serie Marvel, comprese Loki e Secret Invasion, potrebbe essere posticipata?

La data di uscita delle serie Marvel prodotte per Disney+, comprese la stagione 2 di Loki e Secret Invasion, potrebbe essere stata posticipata.

Inizialmente il ritorno dello show con star Tom Hiddleston e il debutto del nuovo progetto con Samuel L. Jackson sembravano essere stati fissati per il 2023, ma il sito ufficiale della piattaforma di streaming ha ora inserito entrambi i titoli nella pagina “Coming Soon”, in cui sono presenti i contenuti in arrivo prossimamente in catalogo e quelli che non hanno ancora una data fissata per il debutto.

Le pagine dei vari show del MCU non riportano poi nessun riferimento al 2023.

Inizialmente il cambiamento è stato effettuato per la stagione 2 di What If… ? e, nelle ultime ore, sono state aggiunte anche Secret Invasion, Loki Season 2, Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil: Born Again, X-Men ’97, e Spider-Man: Freshman Year.

Kevin Feige ha da poco dichiarato che il ritmo della distribuzione dei progetti che compongono il Marvel Cinematic Universe cambierà, facendo trascorrere più tempo tra i vari progetti in modo da “permettere a ognuno di brillare”, tuttavia per ora non c’è alcun comunicato ufficiale che possa confermare uno slittamento in avanti del debutto di Secret Invasion o dei nuovi episodi di Loki, situazione che lascia in sospeso i fan.

Che ne pensate? Sperate in una data di uscita delle serie Marvel su Disney+ fissata nel 2023?

Fonte: ComicBook