Russell T. Davies è tornato alla guida della serie Doctor Who e lo showrunner, intervistato da ComicBook, ha spiegato cosa è cambiato rispetto alla sua prima esperienza nel mondo del Signore del Tempo.

Lo sceneggiatore ha sottolineato:

Per molti aspetti la scrittura non cambia. Scrivere fondamentalmente non cambia. E quando sono alla mia scrivania non penso: ‘Oh, ora è una nuova era e scriverò le cose in modo diverso… Ogni volta è difficile, ogni singolo script è nuovo.

Davies ha proseguito:

Non vuol dire che mi sono abituato e ho imparato come farlo. Voglio dire l’opposto. Ogni script è una pagina bianca. Ogni script è duro lavoro. Ogni script, credetemi, sei seduto lì e ogni autore dirà la stessa cosa… Ogni volta che ci si siede a scrivere pensi: ‘Non posso farlo. Ci rinuncio. Dovrei andare a fare il giardiniere. Non potrei mai scrivere niente nella mia vita’. È sempre un duro lavoro.

Parlando dei cambiamenti Russell ha invece spiegato:

La cosa principale che è cambiata, specialmente con il budget più grande grazie a Disney+ e agli effetti della situazione, è che semplicemente ci si mette di più e forse avevamo dei meravigliosi effetti visivi anche in passato. Ma è un processo più lungo e amo imparare quelle cose. Quello è uno dei motivi per cui sono tornato: mi sentivo distaccato da come si realizzano gli effetti speciali moderni e la televisione. E amo quella specie di televisione. Amo essere all’avanguardia e quelle cose. Quindi è stato un processo di apprendimento felice per quel che mi riguarda. Ma siamo tornati con lo stesso produttore, Phil Collinson, gli stessi produttori esecutivi, Julie Gardner e Jane Tranter. Quindi non è del tutto nuovo in quel senso. Ho riportato con me le persone che sapevo avrebbero lavorato duramente per realizzare Doctor Who nel miglior modo possibile. Quello è ciò che volevo a mio fianco: soldati, la fanteria.