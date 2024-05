Nel primo episodio della stagione 14 di Doctor Who è stata mostrata una new entry tra i mostri al centro delle avventure mostrate negli episodi e lo showrunner Russell T Davies ha spiegato, durante una roundtable con la stampa internazionale, l’importanza attribuita alle creature e agli alieni nella saga.

Davies ha ricordato:

Alle volte i mostri nella serie sono essenziali e in questa stagione ce ne sono alcuni in pieno stile Doctor Who, ce ne sono di enormi, stravaganti, bellissimi, malvagi, spaventosi… L’episodio 6 in particolare, scritto da Kate Herron e Briony Redman e intitolato Rogue One, ci ha permesso di avere, come accadeva in passato, degli attori con i costumi e il trucco prostetico necessari a dare vita a una razza aliena. Avere degli alieni che potrebbero ucciderti è qualcosa che si ama in Doctor Who.

Lo showrunner ha inoltre sottolineato:

Penso che la serie sia molto legata al combattere i mostri, ma potrebbe essere anche qualcosa di sottile, come nel quarto episodio che è qualcosa di minaccioso in modo diverso, sulla carta era qualcosa di rischioso e un villain complesso da affrontare. Sono felice che abbia funzionato. Posso assicurarvi che i villain non saranno solo dei mostri dal brutto aspetto e alieni, ci sono anche molti amici del Dottore che vedrete con il trucco prostetico e con un aspetto particolare, e anche quello è importante.

Russell ha successivamente spiegato che la serie dà spazio anche ad argomenti attuali e a tematiche al centro della vita quotidiana degli spettatori, riuscendo così a coinvolgerli e a ottenere un forte impatto emotivo. Parlando della storia del personaggio affidato a Millie Gibson, ad esempio, lo sceneggiatore ha raccontato:

Molte persone mi hanno ringraziato per aver mostrato le famiglie affidatarie grazie alla storia di Ruby Sunday, che è stata affidata e poi adottata da Carla, e si vede come funziona il sistema. Può accadere davvero che ci si debba occupare di un bambino anche solo per un giorno e a Natale. Non mi ero reso conto di quanto fosse una storia importante, ho avuto un enorme numero di persone che mi hanno ringraziato per aver mostrato quell’aspetto e come puoi occuparti di un bambino per anni, due giorni, alle volte lo adotti, alle volte te ne occupi per pochissimo tempo… Non si lascia mai che il commento alla società sovrasti la narrazione, ma quando i due piani funzionano bene e in armonia allora è fantastico.

