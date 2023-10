Il tema di Doctor Who avrà un suono diverso quando lo show farà il suo ritorno a novembre con gli speciali celebrativi. Il compositore Murray Gold, che ha collaborato in passato con Russell T Davies, lo showrunner di Doctor Who, tornerà a comporre la colonna sonora degli speciali e non ha alcuna intenzione di riposarsi. Invece di continuare a utilizzare la versione più recente del tema di Doctor Who o di ripescare uno dei precedenti arrangiamenti dell’apertura da lui composti, Gold sta lavorando a un nuovo arrangiamento che coinciderà con il ritorno di Davies e di David Tennant. Secondo Radio Times, la nuova versione di Gold farà il suo debutto durante la Sunday Night is Music Night nella puntata di BBC Radio 2 Doctor Who @60: A Musical Celebration, in onda il 15 ottobre.

Ma il nuovo arrangiamento iniziale di Doctor Who non sarà l’unica canzone ad essere eseguita durante il concerto. Nell’episodio saranno anche svelati i temi del Quindicesimo Dottore (interpretato da Ncuti Gatwa) e della sua compagna, Ruby Sunday (interpretata da Millie Gibson). Registrata presso la Hoddinott Hall del Wales Millennium Centre di Cardiff, la presentazione vedrà anche la BBC National Orchestra of Wales e i BBC Singers, diretti da Alastair King, eseguire alcuni dei più amati interventi musicali di Gold nella storia musicale di Doctor Who, tra cui “I Am The Doctor”, “Abigail’s Song”, “This Is Gallifrey”, “The Impossible Girl”, “I Am A Good Man” e “The Shepherd’s Boy”.

“Come gli ascoltatori del mio programma su Radio 2 sapranno, sono una grande fan di Doctor Who, quindi presentare questo concerto è un sogno che si avvera”, ha dichiarato la conduttrice Jo Whiley. “Cosa potrebbe celebrare meglio l’incredibile 60° anniversario dello show se non questa meravigliosa celebrazione della musica che ha attraversato i decenni?”

Helen Thomas, responsabile di BBC Radio 2, ha aggiunto: “BBC Radio 2 non poteva fare a meno di celebrare questo importante anniversario di una delle serie televisive più amate della BBC. Siamo entusiasti di portare la straordinaria BBC National Orchestra of Wales e i BBC Singers in onda per eseguire la memorabile musica di Doctor Who, che sappiamo sarà apprezzata dai nostri ascoltatori”.

