Ncuti Gatwa ha parlato della serie Doctor Who dichiarando che la sua versione del Signore del Tempo “combatterà con amore”.

L’attore, intervistato da Rollng Stone, ha infatti spiegato:

La qualità che ammiro di più del Dottore è che lottano per ogni vita nell’universo. Buono o cattivo, nemico o amico, vedono l’importanza della vita di ognuno e che tutti e ogni cosa hanno un posto nell’universo.

Ncuti ha quindi sottolineato parlando delle varie versioni del Signore del Tempo:

E credono nell’importanza di non uccidere… Ma lottano con amore. Lo show fondamentalmente è sull’amicizia e sull’accettazione, ed è ciò che amo di più del Dottore e di Doctor Who.

I fan della serie britannica dovranno però attendere per vedere Ncuti in azione: la star di Sex Education diventerà protagonista di Doctor Who dopo i tre episodi speciali, dedicati ai 60 anni dello show, che saranno trasmessi in autunno e che mostreranno il ritorno di David Tennant.

Nella quattordicesima stagione si assisterà poi anche al debutto di Millie Gibson nel ruolo della companion Ruby Sunday.

Fonte: Rolling Stone



