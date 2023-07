Russell T. Davies, showrunner della serie dopo aver raccolto il testimone passato da Chris Chibnall, ha annunciato la fine delle riprese della stagione 14 di Doctor Who, di cui è stata condivisa anche una foto inedita.

Nello scatto Ncuti Gatwa è ritratto con un look che online molti fan hanno paragonato a quello di Matt Smith in alcuni episodi dello show.

Per vedere il nuovo Dottore in azione bisognerà però attendere ancora a lungo: la star di Sex Education entrerà in scena al termine degli episodi speciali con protagonista David Tennant, in arrivo sugli schermi britannici di BBC in autunno.

Negli speciali ideati per i 60 anni della serie sarà coinvolta anche Catherine Tate, interprete della companion Donna Noble, e Neil Patrick Harris nei panni di un villain che causerà non pochi problemi al Dottore. Al termine dell’avventura in tre parti si assisterà alla rigenerazione del Signore del Tempo.

Fonte: Instagram

