Nel cast dei prossimi episodi di Doctor Who ci sarà anche Lenny Rush.

L’attore, vincitore di un premio BAFTA, ha infatti ottenuto la parte di Morris, uno dei companion del Signore del Tempo. Per ora la produzione non ha condiviso ulteriori dettagli riguardanti la parte.

Rush, che ha 14 anni, ha conquistato l’ambito premio televisivo britannico un mese fa grazie alla sua interpretazione in Am I Being Unreasonable?.

Lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato:

Questo è ciò che contraddistingue Doctor Who, talenti totalmente nuovi della prossima generazione, e nessuno è più talentuoso rispetto a Lenny. Si unirà al team del TARDIS proprio in tempo per il più grande incubo del Dottore, quindi allacciate le cinture.

La prossima stagione della serie Doctor Who avrà come star Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore. Al suo fianco ci sarà la companion Ruby Sunday interpretata da Millie Gibson.

