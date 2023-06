Ncuti Gatwa ha svelato che non è riuscito a mantenere il segreto dopo essere stato scelto come prossimo protagonista della serie Doctor Who.

L’attore, intervistato dalla versione britannica di Vogue, ha infatti spiegato che non pensava di riuscire a ottenere l’iconico ruolo e l’entusiasmo lo ha messo in difficoltà.

Ncuti ha ricordato:

Ho pensato: ‘Non c’è modo che io ottenga questa parte. Si tratta di un’istituzione britannica e non è possibile che scelgano un uomo nero’. Quindi, mi sono semplicemente divertito. Quando ho avuto la parte sono rimasto intontito.

Gatwa ha proseguito:

Mantenere il segreto fino all’annuncio è stato davvero difficile. Spesso ho bevuto un po’ troppo a Soho House, facendo nuove amicizie mentre ero in bagno, e dicevo che ero stato scelto e me ne andavo. Per fortuna la notizia non è mai trapelata.

In autunno la serie tornerà sugli schermi con gli speciali realizzati per il sessantesimo anniversario che vedranno protagonista David Tennant e in cui reciteranno anche Catherine Tate nella parte di Donna Noble, storica companion del Dottore, e Neil Patrick Harris nel ruolo di un villain.

Al termine delle puntate, inoltre, si assisterà al debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo e i fan potranno iniziare ad attendere la prossima stagione in cui Millie Gibson sarà la companion Ruby Sunday.

Fonte: Vogue

