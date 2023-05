Nella prossima stagione di Doctor Who ci sarà un nuovo personaggio, chiamato Rose, interpretato da Yasmin Finney e Billie Piper ha ora sostenuto pubblicamente la new entry tra gli interpreti.

Da tempo i fan della serie britannica si chiedono se la nuova Rose avrà qualche legame con la companion dell’epoca di David Tennant, considerando che lo showrunner Russell T Davies ha lavorato in entrambi i casi agli episodi.

Per ora il mistero continua, ma questo non ha impedito a Billie di esprimere il proprio sostegno a Finney su Instagram, commentando l’immagine della copertina di Doctor Who Magazine condivisa online.

Piper ha interpretato Rose Tyler accanto a Christopher Eccleston e Tennant, ritornando poi anche in occasione degli speciali andati in onda nel 2010 e nel 2013.

Davies, sul personaggio di Rose, ha solo anticipato:

La vita in Doctor Who diventa più luminosa e folle, come può esserci un’altra Rose? Lo scoprirete nel 2023, ma è una gioia assoluta accogliere Yasmin sul set di Doctor Who.

Che ne pensate? Siete felici che Billie Piper abbia offerto il proprio sostegno a Yasmin Finney in attesa del debutto di Rose in Doctor Who?

