BBC ha annunciato che nel cast dei prossimi episodi della serie Doctor Who ci sarà anche l’attrice Indira Varma.

La star di Game of Thrones e Torchwood, nella prossima stagione avrà la parte della misteriosa Duchessa.

Indira, nel comunicato con cui si svela la sua partecipazione a Doctor Who, ha dichiarato:

Sono elettrizzata nel recitare in Doctor Who e in particolare nell’incrociare il mio percorso cosmico con Ncuti, nel ruolo del Dottore, e non vedo l’ora di creare dei danni interplanetari con lui. Ho amato interpretare Suzie Costello per Russell T. Davies in Torchwood e sono entusiasta nell’entrare di nuovo in questo mondo.