BBC ha annunciato che Bonnie Langford riprenderà il suo ruolo di Melanie Bush, nella nuova stagione di Doctor Who con protagonista Ncuti Gatwa.

Bonnie Langford è apparsa per la prima volta in Doctor Who nel 1986 come companion del Sesto e del Settimo Dottore interpretati rispettivamente da Colin Baker e Sylvester McCoy, prima di tornare in un cameo nell’episodio finale di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore. L’attrice ha commentato il suo ritorno:

Sono assolutamente entusiasta di riportare indietro Melanie Bush. Far parte del cast, della troupe e del team di produzione eccezionali guidati dalla forza della natura che è Russell T Davies è un punto culminante della carriera. Sono così privilegiata e orgogliosa di essere stato un membro della famiglia Doctor Who sin dall’era classica ed essere inclusa nella nuova generazione è fenomenale.

La serie Doctor Who ritornerà a novembre con i tre episodi speciali con star David Tennant nel ruolo del Quattordicesimo Dottore, realizzati per il 60esimo anniversario della serie. La prima puntata con star Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore andrà poi in onda nel periodo delle feste.

Fonte: Deadline

