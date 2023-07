Le riprese dell’episodio finale della stagione 14 di Doctor Who sono attualmente in corso e dal set arrivano delle foto che ritraggono insieme il protagonista Ncuti Gatwa e Bonnie Langford, storica companion del Dottore.

L’attrice riprenderà infatti la parte di Melanie Bush, personaggio che ha vissuto innumerevoli avventure accanto al Sesto e al Settimo Signore del Tempo, tra il 1986 e il 1987.

Il personaggio ritornerà quindi in scena dopo 35 anni e nelle immagini dal set di Cardiff lo si vede a correre per le strade accanto al Dottore e poi a bordo di uno scooter.

#dwsr Ncuti and Bonnie on location and in scene on the scooter pic.twitter.com/SrSxYRFwO3 — Doctor Who Filming Locations (@set_dw) June 26, 2023

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante gli eventi al centro della quattordicesima stagione o al modo in cui sarà coinvolta Bonnie Langford. Sylvester McCoy, che aveva recitato accanto a lei in Doctor Who, aveva commentato il suo ritorno nel mondo della serie sci-fi dichiarando che la produzione non aveva usato in modo adeguato il personaggio, sottolineando:

Per tutti noi sarà fantastico vedere come Bonnie possa essere brillante e meravigliosa in Doctor Who. Era davvero fantastica in EastEnders.

Che ne pensate delle foto dal set di Doctor Who in cui appare anche l’attrice Bonnie Langford?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes

