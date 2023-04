La produzione di Doctor Who ha annunciato il ritorno di Murray Gold come compositore della colonna sonora.

L’artista si occuperà delle musiche originali degli episodi speciali ideati per il sessantesimo anniversario della serie e della puntata natalizia con star Ncuti Gatwa nel ruolo del quindicesimo Dottore.

Gold, in un comunicato, ha dichiarato:

Sono così felice di essere stato invitato a tornare per un’altra avventura gioiosa nel TARDIS. Non ci ho pensato due volte. Lavorare con Russell T. Davies e il suo team è semplicemente un piacere.

Murray aveva lavorato alla serie già nel 2005, creando la sequenza di apertura e nuovi temi musicali per villain iconici come Cybermen e Dalek. Gold aveva poi salutato la serie in occasione della decima stagione.

Le nuove composizioni, come svelato su Instagram, sono state eseguite dalla BBC National Orchestra of Wales.

Che ne pensate? Siete felici del ritorno di Murray Gold come compositore delle musiche degli episodi speciali di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram