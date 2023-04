La produzione di Doctor Who ha condiviso due nuove foto di Ncuti Gatwa e Millie Gibson, interpreti del Dottore e della sua companion Ruby Sunday, con un look anni ’60.

BBC non ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti le riprese in corso e bisognerà quindi attendere per scoprire cosa accadrà nell’universo della serie per far compiere ai due personaggi un salto nel passato.

Ecco gli scatti:

Ncuti e Millie saranno protagonisti degli episodi in onda sulla BBC dopo gli speciali che festeggiano il sessantesimo anniversario della serie cult britannica che mostreranno il ritorno di David Tennant nella parte del Dottore, Catherine Tate in quella della companion Donna Noble, e il debutto di Yasmin Finney e Neil Patrick Harris nel mondo del Signore del Tempo.

Che ne pensate delle nuove foto di Ncuti Gatwa e Millie Gibson in versione anni ’60 sul set di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter