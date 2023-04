Nel cast dei prossimi episodi di Doctor Who ci sarà anche Jinkx Monsoon, che ha vinto per due volte RuPaul’s Drag Race, rispettivamente nella quinta stagione e nella settima dello show All Stars.

Monsoon arriverà sul set dopo aver completato il suo impegno a Broadway, dove sta recitando con la parte di ‘Mama’ Morton nel musical Chicago, parte che le ha permesso di diventare la prima drag queen a interpretare quel personaggio.

Monsoon, senza rivelare chi interpreterà in Doctor Who, ha dichiarato:

Sono onorata, elettrizzata e incredibilmente eccitata nell’unirmi al cast di Doctor Who. Russell T. Davies è un visionario e un autore brillante, non vedo l’ora di entrare in quel mondo con lui e la troupe.

Davies ha sottolineato:

In una galassia di comete e supernova, arriva la più grande stella. Jinkx Monsoon sta per entrare in collisione con il TARDIS e Doctor Who non sarà più lo stesso.

Che ne pensate dell’arrivo di Jinkx Monsoon nel cast di Doctor Who? Che personaggio potrebbe interpretare?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

