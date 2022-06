La prossima stagione Doctor Who avrà come protagonista Ncuti Gatwa e l’attore è attualmente impegnato sul set di Barbie, dove ha ottenuto l’approvazione da parte di Ryan Gosling.

Il futuro interprete del Signore del Tempo ha infatti condiviso nelle stories su Instagram una foto della star canadese mentre indossa una tshirt che ritrae Ncuti in versione Doctor Who. Gatwa ha inoltre aggiunto l’ironica frase “Le bambole sostengono i Dottori”, facendo riferimento al ruolo di Ken che Gosling avrà nel lungometraggio diretto da Greta Gerwig.

Il giovane protagonista dello show cult britannico ha sottolineato:

Come se non potessi amarlo di più.

I fan di Doctor Who dovranno attendere prima di vedere Ncuti in azione e, nell’attesa, trapelano dal set del sessantesimo anniversario delle anticipazioni. Parlando del podcast Doctor Who: Redacted, Juno Dawson ha rivelato che non ha potuto utilizzare nel settimo episodio Donna Noble, interprete di Catherine Tate, visto che gli autori dello show cult hanno deciso di farla apparire accanto a David Tennant nell’attesa puntata:

Inizialmente Donna doveva apparire, ma ci avevano detto ‘assolutamente no’, ora per ovvi motivi.

Dawson ha però aggiunto un dettaglio che potrebbe svelare un altro progetto degli sceneggiatori delle nuove avventure del Dottore: la necessità di sostituire K9 con un nuovo personaggio chiamato Floater. Juno ha spiegato:

Sono così felice che alla fine non abbiamo potuto usare K9, perché adoro Floater!

K9, come sanno tutti i fan della serie, è il simpatico cane robot che ha debuttato per la prima volta nel 1977 ed è apparso per l’ultima volta circa 10 anni fa, in The Eclipse of the Korven.

Che ne pensate dell’approvazione di Ncuti Gatwa come star di Doctor Who da parte di Ryan Gosling? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram