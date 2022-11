Dr. Death tornerà con gli episodi della stagione 2 e nel cast ci sarà anche Mandy Moore.

La star di This Is Us avrà, nel progetto prodotto da Peacock, il ruolo della giornalista Benita Alexander, giovane che si innamora del chirurgo Paolo Macchiarini (Edgar Ramirez), prima di scoprire la verità sul suo conto.

Negli otto episodi della serie si vedrà come Benita abbia contattato il medico per un articolo che doveva scivere. Il loro rapporto ha però ben presto superato il confine tra dimensione privata e attività professionale, cambiando la sua vita per sempre. La giovane scopre fino a che punto Paolo è disposto a spingersi per proteggere i propri segreti quando un gruppo di medici internazionali compie una sconvolgente scoperta.

Ashley Michel Hoban (The Girl from Plainville) sarà showrunner, autrice e produttrice della seconda stagione tramite la sua Littleton Road Productions.

Alla regia ci sarà Jennifer Morrison dal primo al quarto episodio, mentre Laura Belsey si occuperà delle puntate dalla cinque alla otto.

Il protagonista della seconda stagione, Edgar Ramirez, ha recitato per il piccolo schermo in occasione della miniserie The Undoing, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant, e in American Crime Story in cui ha avuto la parte di Gianni Versace.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di Dr. Death dell’attrice Mandy Moore, che sarà una delle protagoniste della stagione 2?

Fonte: Variety