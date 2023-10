Toei Animation ha annunciato al New York Comic Con la nuova serie animata Dragon Ball Daima.

Il progetto non dovrebbe essere un sequel di Dragon Ball Super e sarà invece ambientato in un periodo temporale compreso tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

DRAGON BALL DAINA ANIME OFFICIALLY ANNOUNCED! Fall 2024 pic.twitter.com/WqFDm56XE9 — Hype (@DbsHype) October 12, 2023

Negli episodi Goku sarà obbligato a viaggiare per la galassia con a fianco Kaioshin, vivendo nuove avventure e incontrando degli altri alleati.

La serie Dragon Ball è tratta dal manga di Akira Toriyama e racconta la storia di Goku e Bulma, che intraprendono un’avventura per ritrovare le leggendarie sette sfere del drago che permettono di evocare il drago Shednron, in grado di esaudire un desiderio.

Che ne pensate? Seguirete la serie Dragon Ball Daima?

Fonte: ComicBook