Drea de Matteo ha spiegato i motivi per cui ha deciso di aprire un account su OnlyFans ad agosto. L’ex star della serie I Soprano ha infatti sostenuto che non aveva più alcuna opportunità lavorativa a causa delle sue opinioni sull’obbligo di vaccinarsi contro il COVID.

L’attrice, intervistata da Fox News Digital, ha raccontato:

Le cose sono cambiate negli ultimi tre anni… Non sapevo che improvvisamente, durante un periodo in cui avrei dovuto rilassarmi un po’, avrei dovuto cambiare carriera e capire nuove cose perché il mio settore professionale pensa che io sia barbara.

Drea ha poi aggiunto:

Immagino si possa dire che ero una cattiva ragazza perché non seguivo le regole un paio di anni fa. Non voglio più dover seguire degli obblighi o degli scioperi o qualcosa di simile.

L’attrice ha inoltre rivelato che il suo agente ha deciso di non occuparsi più di lei e di aver rischiato di perdere la casa perché stava lavorando sempre meno.

Negli ultimi anni de Matteo ha girato solo alcune piccole parti in vari film e ha ripreso la parte di Wendy, avuta in Sons of Anarchy, in occasione del finale di Mayans MC.

Drea ha aggiunto:

Le persone fanno fatica a credere che non sia mai stata realmente pagata bene per i lavori che ho fatto. Ho lavorato progetto dopo progetto. E ho rifiutato tantissimi lavori in passato solo per stare con i miei figli perché il loro padre (il musicista Shooter Jennings) era in tour e non passava molto tempo a casa.

Che ne pensate della scelta di Drea de Matteo di aprire un account su OnlyFans? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine